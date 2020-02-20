В Спасском районе закрыли мост через Оку

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Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
В четверг, 20 февраля, около села Фатьяновка Спасского района закрыли мост через Оку. Об этом сообщила
Движение по переправе временно прекратили с 15:45, на месте выставили предупреждающие знаки.
«Дорожное сообщение с населенными пунктами не нарушено, имеется объездная дорога», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее на содержание моста через Оку в Спасском районе
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