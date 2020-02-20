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16:17, 20 февраля 2020 260
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В Спасском районе закрыли мост через Оку

В Спасском районе закрыли мост через Оку

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

В четверг, 20 февраля, около села Фатьяновка Спасского района закрыли мост через Оку. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Движение по переправе временно прекратили с 15:45, на месте выставили предупреждающие знаки.

«Дорожное сообщение с населенными пунктами не нарушено, имеется объездная дорога», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее на содержание моста через Оку в Спасском районе выделили почти 1,7 миллиона.


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