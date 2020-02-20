В сараевском селе нашли останки человека

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В среду, 19 февраля, в посадках около села Алексеевка Сараевского района нашли останки человека. Об этом пишет издательство «
Известно, что кости на границе с Тамбовской областью обнаружил охотник, он вызвал полицию.
Пока неизвестно, кому принадлежат останки — мужчине или женщине. Следователи устанавливают личность погибшего и обстоятельства его смерти.
Всех, кто что-то знает об этом, просят позвонить по телефонам 8 (49143) 5-03-19 или 8 (49148) 3-19-72.
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С 20 февраля по 10 марта «Оптике-сервис» пройдет праздничная акция.