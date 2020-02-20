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11:28, 20 февраля 2020 390
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В Рязани запретили рекламу на деревьях и электронных табло 1

В Рязани запретили рекламу на деревьях и электронных табло

Фото: © RZN.info / Мария Аверкина

В Рязани запретили размещение рекламы на деревьях и в виде электронных табло. Общие требования к размещению рекламных и информационных конструкций опубликовали в газете «Рязанские ведомости».

Приложение к единым требованиям к размещению наружной рекламы включает более 40 пунктов.

Так, владелец при установке и эксплуатации информационной конструкции обязан обеспечить безопасность для жизни и здоровья людей и их имущества; на ней должна быть маркировка с указанием владельца и номера его телефона; общая площадь информационной конструкции, размещаемой на фасаде здания, должна быть не более 1,5 кв м.

Не допускается присоединение конструкций к деревьям, зеленым насаждениям, размещение на фасадах жилых зданий выше уровня первого этажа, размещение в виде электронных табло (бегущих строк), а также аптечного креста с динамичной сменой изображения и другое.

Документ называется «Концепция по размещению рекламных и информационных конструкций, допустимых к установке на территории муниципального образования — город Рязань». Соблюдать концепцию обязаны все физические и юридические лица, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности.

Напомним, требования вступили в силу с 15 января.


© RZN.info

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