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В Рязани задержали двух мужчин, распространявших наркотики,
Установлено, что двое злоумышленников распространялим наркотики через импровизированные тайники на улицах города при помощи сети интернет.
Оперативники задержали мужчин. Теперь их будят судить по пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ.
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Мы узнали, собирается ли университет создавать факультеты для бывших студентов и преподавателей рязанского филиала МГИК.