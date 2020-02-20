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14:06, 20 февраля 2020 170
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В Рязани задержали двух мужчин, распространявших наркотики

В Рязани задержали двух мужчин, распространявших наркотики

В Рязани задержали двух мужчин, распространявших наркотики, сообщила пресс-служба Советского районного суда.

Установлено, что двое злоумышленников распространялим наркотики через импровизированные тайники на улицах города при помощи сети интернет.

Оперативники задержали мужчин. Теперь их будят судить по пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ.


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