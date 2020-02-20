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17:18, 20 февраля 2020 309
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В Рязани обсудили организацию движения общественного транспорта до новой БСМП

В Рязани обсудили организацию движения общественного транспорта до новой БСМП

В Рязани обсудили организацию движения общественного транспорта до новой БСМП. Для этого предполагается внести изменения в два маршрута, сообщил начальник управления транспорта администрации Андрей Михно.

Он не уточнил, о каких именно маршрутах идет речь, но подчеркнул, что изменения произойдут только при согласовании с перевозчиками.

«Если они не захотят изменить свои маршруты, то мы обязательно закроем этот вопрос муниципальным транспортом», — сказал Михно.

Начальник управления транспорта отметил, что необходимо организовать остановку в районе новой больницы и добавил, что вопрос прорабатывается с управлением благоустройства города.


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