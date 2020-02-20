В Рязани обсудили организацию движения общественного транспорта до новой БСМП

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В Рязани обсудили организацию движения общественного транспорта до
Он не уточнил, о каких именно маршрутах идет речь, но подчеркнул, что изменения произойдут только при согласовании с перевозчиками.
«Если они не захотят изменить свои маршруты, то мы обязательно закроем этот вопрос муниципальным транспортом», — сказал Михно.
Начальник управления транспорта отметил, что необходимо организовать остановку в районе новой больницы и добавил, что вопрос прорабатывается с управлением благоустройства города.
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