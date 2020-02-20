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15:09, 20 февраля 2020 97
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В пятницу рязанцев ждут туман и гололедица

В пятницу рязанцев ждут туман и гололедица

В пятницу, 21 февраля, рязанцев ждут туман и гололедица. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

Температура воздуха по области ночью -5, 0 градус, днем 0, +5 градуса.

По данным синоптиков, будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков.

Ветер юго-западный, 2-7 метров в секунду.


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