В пятницу рязанцев ждут туман и гололедица

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В пятницу, 21 февраля, рязанцев ждут туман и гололедица. Прогноз погоды
Температура воздуха по области ночью -5, 0 градус, днем 0, +5 градуса.
По данным синоптиков, будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков.
Ветер юго-западный, 2-7 метров в секунду.
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На презентацию долгожданного кроссовера Škoda Karoq пришли около двух тысяч человек.