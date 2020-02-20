В Калуге предложили построить новый приют для собак

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В Калуге предложили построить новый цивилизованный приют для собак. Такой проект городским властям представила руководитель приюта «Душа бродяги» Елена Шмелева, пишет «
Те заявили о готовности поддержать проект и отметили, что объект получится «довольно дорогостоящим». Шмелевой предложили участвовать в торгах.
Новый комплекс предполагает обустройство современного вольера, создание необходимой инфраструктуры, системы утилизации отходов.
В действующем приюте содержится 1,6 тысяча животных.
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На презентацию долгожданного кроссовера Škoda Karoq пришли около двух тысяч человек.