В Госдуму внесли законопроект об отмене комиссии при оплате ЖКХ

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В Государственную думу внесен законопроект о запрете взимать с граждан комиссию при оплате ими услуг жилищно-коммунального хозяйства,
Соответствующая инициатива была одобрена президентом России Владимиром Путиным на встрече 18 февраля с руководителем фракции Сергеем Неверовым.
Неверов отметил, что речь идет не только о комиссиях, которые берут банки или платежные системы, но и о Почте России, отделениями которой часто для оплаты услуг ЖКХ пользуются жители в сельской местности.
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На презентацию долгожданного кроссовера Škoda Karoq пришли около двух тысяч человек.