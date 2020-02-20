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Фото: Kremlin.ru
Рязанского водителя повторно осудили за пьяную езду. Об этом
Нарушитель сел за руль своей машины после распития алкоголя. Его остановили сотрудники ГИБДД. Как оказалось, до этого его подвергали административному наказанию за вождение в нетрезвом виде.
На злоумышленника завели уголовное дело. Ему грозит лишение «прав» на два года и 360 часов обязательных работ.
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С 20 февраля по 10 марта «Оптике-сервис» пройдет праздничная акция.