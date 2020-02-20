Рязанская участница Великой Отечественной отметила 96-летие

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В четверг, 20 февраля, участница Великой Отечественной войны Надежда Митина отметила 96-летие. Об этом
Рязанку поздравила администрации города, вручив подарок и цветы.
Женщина родилась в 1922 году в городе Стара Русса Горьковской области. В 1942 году приехала в Рязань. Здесь она окончила курсы медсестер, после работала в госпитале. После войны Надежда Митина работала на приборном заводе. Вначале счетоводом, потом экономистом.
Выйдя замуж, уехала в Киргизию. Позже вернулась обратно в Рязань. У вдовы есть сын, двое внуков и правннуки.
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