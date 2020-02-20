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14:24, 20 февраля 2020 158
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Рязанцы проверили работу общественного транспорта

Рязанцы проверили работу общественного транспорта

Рязанцы вместе с чиновниками провели рейд по работе общественного транспорта. Мероприятие прошло в среду, 19 февраля, сообщает горадминистрация.

Комиссия нашла ряд нарушений. Отмечается что водители «высаживали и сажали пассажиров на проезжей части и напротив пешеходного ограждения».

Перевозчикам направили уведомления для принятия мер и устранения подобных нарушений в дальнейшем.

Напомним, ранее в мэрии сообщили, что в Рязани работу маршруток будет контролировать специальная комиссия.


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