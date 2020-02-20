Рязанцы проверили работу общественного транспорта

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Рязанцы вместе с чиновниками провели рейд по работе общественного транспорта. Мероприятие прошло в среду, 19 февраля,
Комиссия нашла ряд нарушений. Отмечается что водители «высаживали и сажали пассажиров на проезжей части и напротив пешеходного ограждения».
Перевозчикам направили уведомления для принятия мер и устранения подобных нарушений в дальнейшем.
Напомним, ранее в мэрии
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