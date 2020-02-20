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15:29, 20 февраля 2020 307
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Рязанцы призвали водителей общественного транспорта не мусорить на остановках

Рязанцы призвали водителей общественного транспорта не мусорить на остановках

Жители Семчина призвали водителей общественного транспорта не мусорить на конечных остановках. Об этом рязанка Ангелина Тагунова написала в группе «Типичная Рязань» «ВКонтакте».

По ее словам, в поселке нет нормальных дорог и освещения.

«Так еще и „многоуважаемые“ водители общественного транспорта устраивают помойку повсюду не только остатками своей трапезы, но еще и километровыми чеками, которые они выкидывают, где припрет!» — возмутилась женщина.

Она пристыдила водителей и призвала их «быть людьми, прежде всего, для самих себя».

«Ведь наш город в наших руках!» — заключила рязанка.


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