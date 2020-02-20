Рязанцы призвали водителей общественного транспорта не мусорить на остановках

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Жители Семчина призвали водителей общественного транспорта не мусорить на конечных остановках. Об этом рязанка Ангелина Тагунова написала в группе «
По ее словам, в поселке нет нормальных дорог и освещения.
«Так еще и „многоуважаемые“ водители общественного транспорта устраивают помойку повсюду не только остатками своей трапезы, но еще и километровыми чеками, которые они выкидывают, где припрет!» — возмутилась женщина.
Она пристыдила водителей и призвала их «быть людьми, прежде всего, для самих себя».
«Ведь наш город в наших руках!» — заключила рязанка.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьМошенница обманула рязанскую пенсионерку на 170 тысяч рублей
|
cледующая новость →В пятницу рязанцев ждут туман и гололедица
Мы узнали, собирается ли университет создавать факультеты для бывших студентов и преподавателей рязанского филиала МГИК.