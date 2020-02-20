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Фото: Pixabay.com
Рязанцы могут получить компенсацию стоимости путевки в оздоровительные детские лагеря, сообщили на
Заявления уже подали 1586 человек. Компенсации они получат после отдыха детей.
Помимо этого, детям работников бюджетной сферы предоставят 1652 путевки в загородные стационарные детские оздоровительные организации Рязанского региона
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