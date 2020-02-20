Пропавшего 71-летнего рязанца нашли живым

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71-летнего Николая Власова, уехавшего из Рязани в Москву, нашли живым. Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда «
Мужчину
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На презентацию долгожданного кроссовера Škoda Karoq пришли около двух тысяч человек.