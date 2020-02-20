Прокуратура проверила работу рязанской колонии после побега заключенного

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Прокуратура проверила работу ИК-3, расположенной в Скопине. Об этом сообщил
«Результаты проверки показали, что в исправительном учреждении требования законов в целом соблюдаются», — отметили в прокуратуре.
При этом в колонии обнаружили нарушения законов, касающихся мер поощрения и взыскания, воспитательной работы, оплачиваемого труда заключенных и медико-санитарного обеспечения осужденных.
Для устранения нарушения в адрес начальников управления и медико-санитарной части ФСИН намерены внести представления.
Напомним, 10 февраля из ИК-3
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На презентацию долгожданного кроссовера Škoda Karoq пришли около двух тысяч человек.