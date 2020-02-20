Праздник калужских выпускников подешевел почти вдвое

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Предполагается, что городской выпускной в этом году пройдет в Калуге 20 июня. Официально дату должны утвердить депутаты гордумы, пишет
Также им предстоит определиться с маршрутом шествия и форматом проведения праздника.
Отмечается, что в этом году город готов выделить на проведение выпускного 600 тысяч рублей. По сравнению с прошлым годом эта сумма меньше почти в два раза.
Кроме того, неизвестно, будет ли выпускников поздравлять приглашенная звезда — это зависит от наличия спонсоров. В гордуме сообщили, что это решение еще не приняли.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьКалужанина задержали за контрабанду антидепрессантов из Китая
|
cледующая новость →В Рязанской области почти 70 пар поженились в «красивую» февральскую дату
Мы узнали, собирается ли университет создавать факультеты для бывших студентов и преподавателей рязанского филиала МГИК.