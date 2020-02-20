Обвиняемого в махинациях с недвижимостью экс-главу Шиловского района оштрафовали

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Бывшего главу Шиловского района, которого обвиняли в махинациях с недвижимостью, оштрафовали. Об этом сообщил
По версии следствия, в феврале 2017 года подозреваемый, занимая должность главы местной администрации, «использовал свои служебные полномочия вопреки интересам службы».
Он подписал договор социального найма жилого помещения с одним из сотрудников администрации. Впоследствии нарушитель приватизировал двухэтажную квартиру общей площадью 82,8 кв м и кадастровой стоимостью около 2,5 миллиона рублей, находившуюся в Шилове.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 1 статьи 286 УК. На квартиру наложили арест, сделку о приватизации признали незаконной, квартиру
В суде экс-глава района попросил прекратить уголовное дело и назначить наказание в виде штрафа. Суд удовлетворил его ходатайство.
Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
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