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На улице Мервинской иномарка сбила мужчину, сообщает ТКР со ссылкой на региональное УМВД.
ДТП произошло 19 февраля в 22:20. 45-летний рязанец на Citroen C3 сбил 38-летнего мужчину.
Отмечается, что пострадавший переходил дорогу не по пешеходному переходу.
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