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15:30, 20 февраля 2020 305
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Мошенница обманула рязанскую пенсионерку на 170 тысяч рублей

Мошенница обманула рязанскую пенсионерку на 170 тысяч рублей

Мошенница обманула рязанскую пенсионерку на 170 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В полицию обратился житель поселка Гремячий Ключ Ермишинского района. Выяснилось, что к его 89-летней соседке приехала неизвестная, которая представилась сотрудницей банка. Она зашла в дом, поговорила с пожилой женщиной, а затем уехала.

После этого пенсионерка обнаружила, что из ее шкафа пропали 170 тысяч 500 рублей.

Оперативники разыскали мошенницу, ей оказалась 29-летняя жительница Сасова. Злоумышленницу задержали.

Похищенные деньги изъяли и вернули пострадавшей.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ. Женщине грозит до шести лет.


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