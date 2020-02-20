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Мошенница обманула рязанскую пенсионерку на 170 тысяч рублей,
В полицию обратился житель поселка Гремячий Ключ Ермишинского района. Выяснилось, что к его 89-летней соседке приехала неизвестная, которая представилась сотрудницей банка. Она зашла в дом, поговорила с пожилой женщиной, а затем уехала.
После этого пенсионерка обнаружила, что из ее шкафа пропали 170 тысяч 500 рублей.
Оперативники разыскали мошенницу, ей оказалась 29-летняя жительница Сасова. Злоумышленницу задержали.
Похищенные деньги изъяли и вернули пострадавшей.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ. Женщине грозит до шести лет.
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