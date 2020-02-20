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Фото: Администрация Рязани
Мэрия отчиталась об обработке рязанских улиц от гололеда. Об этом сообщил
Для обработки тротуаров израсходовали пять тонн реагента. В работах по очистке и благоустройству города задействовали 210 человек и 150 единиц спецтехники.
Также от мусора убрали тротуары.
В ночь на 21 февраля наледь уберут с обочин дорог на улицах Семинарской, Солнечной и Каширина.
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Мы узнали, собирается ли университет создавать факультеты для бывших студентов и преподавателей рязанского филиала МГИК.