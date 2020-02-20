Мэрия отчиталась о ремонте рязанских дорог в январе

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Фото: Администрация Рязани
Мэрия отчиталась о ремонте рязанских дорог, который провели в январе.
Как рассказали в
Кроме того, на 240 кв м дорог провели исправление профиля щебнем. Также в Рязани отремонтировали около 3 км проводов уличного освещения, заменили 77 ламп и установили более 130 светильников.
«Продолжаются работы по заделке аварийных ям на дорогах литой асфальтобетонной смесью. Технология позволяет использовать ее в холодное время года, при пониженных температурах», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее в мэрии заявили, что заделать ямы на улице Полевой
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