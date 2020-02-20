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12:24, 20 февраля 2020 219
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Мэрия отчиталась о ремонте рязанских дорог в январе

Мэрия отчиталась о ремонте рязанских дорог в январе

Фото: Администрация Рязани

Мэрия отчиталась о ремонте рязанских дорог, который провели в январе.

Как рассказали в пресс-службе администрации за месяц в городе отремонтировали 1 700 кв м дорог общего пользования. Самые масштабные работы провели на Северной окружной, дороге от РНПК до трассы М-5, улицах Нахимова, Рязанской, Новоселов и Боголюбова.

Кроме того, на 240 кв м дорог провели исправление профиля щебнем. Также в Рязани отремонтировали около 3 км проводов уличного освещения, заменили 77 ламп и установили более 130 светильников.

«Продолжаются работы по заделке аварийных ям на дорогах литой асфальтобетонной смесью. Технология позволяет использовать ее в холодное время года, при пониженных температурах», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в мэрии заявили, что заделать ямы на улице Полевой мешает плохая погода.


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