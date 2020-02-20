Калужанина задержали за контрабанду антидепрессантов из Китая

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В четверг, 20 февраля, жителя Калуги задержали за контрабанду антидепрессантов из Китая. Посылку мужчина получил под видом заказанных кистей для макияжа, передает «
Подозреваемого задержали сотрудники таможни. У него обнаружили пакет с порошком, который в своем составе содержит психотропное вещество «тианептин», относящееся к группе антидепрессантов.
В отношении калужанина возбудили уголовное дело по части 1 статьи 229.1 УК.
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Мы узнали, собирается ли университет создавать факультеты для бывших студентов и преподавателей рязанского филиала МГИК.