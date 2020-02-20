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11:49, 20 февраля 2020 297
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Холодную воду отключили еще на семи рязанских улицах

Холодную воду отключили еще на семи рязанских улицах

Утром в четверг, 20 февраля, холодную воду отключили еще на семи рязанских улицах. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Из-за работ на водопроводе до 12:00 воды не будет в доме 19 по улице Черновицкой, до 13:00 — в доме 1, домах 1 корпуса 1-3, домах 2, 3, домах 3 корпуса 1-3, доме 6 по улице Нижней Трубежной.

В 16:00 воду дадут по следующим адресам:

  • улица Октябрьский городок, дом 26;
  • улица Щорса, дом 33/9;
  • улица Братиславская, дома 27, 27-а;
  • улица Полетаева, дом 30 корпус 1, 32;
  • улица Семашко, дом 56.

Напомним, ранее сообщалось об отключении воды на шести рязанских улицах.


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