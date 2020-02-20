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Утром в четверг, 20 февраля, холодную воду отключили еще на семи рязанских улицах. Об этом сообщила
Из-за работ на водопроводе до 12:00 воды не будет в доме 19 по улице Черновицкой, до 13:00 — в доме 1, домах 1 корпуса 1-3, домах 2, 3, домах 3 корпуса 1-3, доме 6 по улице Нижней Трубежной.
В 16:00 воду дадут по следующим адресам:
Напомним, ранее сообщалось об отключении воды
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На презентацию долгожданного кроссовера Škoda Karoq пришли около двух тысяч человек.