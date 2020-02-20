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Госдума приняла закон о расширении программы материнского капитала. Документ был одобрен в третьем, итоговом чтении в четверг, 20 февраля,
Как отмечается, теперь размер маткапитала увеличивается: если первый ребенок родился или был усыновлен с 1 января 2020 года, то предусматривается выплата в 466 тысяч 617 рублей.
При рождении в такой семье второго ребёнка маткапитал увеличится на 150 тысяч рублей и составит 616 тысяч 617 рублей.
Отмечается, что материнский капитал будет ежегодно индексироваться.
Претендовать на получение средств на первенца сможет также отец — если он является единственным усыновителем ребенка.
В пресс-службе Госдумы также указали на то, что ПФР «примет решение о выдаче сертификата в течение пяти рабочих дней вместо 15».
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