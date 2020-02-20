А что в кино? «Зов предков», «Калашников» и другие новинки

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Kinopoisk.ru
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.
В прокат выходить семейный приключенческий фильм «Зов предков» режиссера Криса Сандерса, снятый по мотивам одноименной повести Джека Лондона.
Также зрители увидят российский фильм «Калашников», рассказывающий о жизни легендарного конструктора Михаила Калашникова.
Приключенческая комедия «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» режиссера Стивена Гейгана основана на одноименном романе Хью Лофтинга, главную роль исполнил Роберт Дауни-младший.
Кроме того, на экраны выходит «Соник в кино» и итальянский фильм ужасов «Западня для дьявола».
Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанские депутаты обсудили присвоение одной из улиц города имени Романа Соколова
|
cледующая новость →Любимов вручил рязанским курсантам именные стипендии
На презентацию долгожданного кроссовера Škoda Karoq пришли около двух тысяч человек.