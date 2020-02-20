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16:07, 20 февраля 2020 254
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А что в кино? «Зов предков», «Калашников» и другие новинки

А что в кино? «Зов предков», «Калашников» и другие новинки

Фото: Kinopoisk.ru

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

В прокат выходить семейный приключенческий фильм «Зов предков» режиссера Криса Сандерса, снятый по мотивам одноименной повести Джека Лондона.

Также зрители увидят российский фильм «Калашников», рассказывающий о жизни легендарного конструктора Михаила Калашникова.

Приключенческая комедия «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» режиссера Стивена Гейгана основана на одноименном романе Хью Лофтинга, главную роль исполнил Роберт Дауни-младший.

Кроме того, на экраны выходит «Соник в кино» и итальянский фильм ужасов «Западня для дьявола».

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».


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