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21:44, 2 февраля 2020 291
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Жители Горрощи на сутки остались без света и отопления — соцсети 1

Жители Горрощи на сутки остались без света и отопления — соцсети

Жители нескольких районов Рязани пожаловались на долгое отключение света и отопления. Об этом они сообщили «ВКонтакте».

Рязанцы написали, что без электричества остался «целый квартал» на Славянском проспекте.

«Главный энергетик на это отвечает что это проблемы жителей нужно мол генераторы было покупать. Это как так получается?» — говорится в одном из постов.

На отключение света также жительница микрорайона Братиславский. По ее словам, электричества там нет «с ночи». Местные жители обращались в администрацию, но проблема не решилась.

«Не первый раз уже! Нет тепла, воды, еду не приготовить! Много семей с маленькими детьми», — написала рязанка.

Помимо этого, свет отключали в районе завода «САМ». На место выезжали специалисты «электросети», сообщили в горадминистрации.


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