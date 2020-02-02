Вступили в силу новые правила получения шенгенской визы

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В воскресенье, 2 февраля, вступили в силу новые правила выдачи шенгенских виз. Об этом сообщила
Меняется получение краткосрочной визы в 22 страны Евросоюза, входящие в Шенгенскую зону, и четыре страны, ассоциированные с союзом: Лихтенштейн, Исландию, Норвегию и Швейцарию.
Виза распространяется на поездки до 90 дней в течение любого 180-дневного периода.
Заявление на визу можно подать за шесть месяцев до предполагаемой поездки вместо трех по старым правилам. Также появилась возможность заполнить заявку в электронном виде.
Визовый сбор увеличивается с 60 до 80 евро.
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