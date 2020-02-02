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Фото: Pixabay.com
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о первой смерти от коронавируса за пределами Китая. В субботу, 1 февраля, на Филиппинах скончался 44-летний мужчина из Уханя, пишет ВОЗ в
Умерший был вторым по счету больным коронавирусом на Филиппинах.
Напомним, эпидемия коронавируса 2019-nCoV началась в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в КНР заразились 14 380 человек, умерли 304 больных. Из больниц выписали 328 человек.
В других странах зафиксировали около сотни заболевших коронавирусом. В России
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