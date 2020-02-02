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19:30, 2 февраля 2020 92
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В США сурок Фил предсказал раннюю весну

В США сурок Фил предсказал раннюю весну

В воскресенье, 2 февраля, сурок Фил из Пенсильвании предсказал наступление ранней весны. Об этом передает РИА Новости.

Сурок вышел из норы около 7:25 по местному времени (15:25 мск) и не увидел своей тени.

Один из представителей «Клуба сурка» от имени Фила зачитал письмо, в котором говорилось: «Моей тени нет, поэтому весна будет ранней». Трансляцию вел телеканал CNN.

2 февраля в США каждый год отмечается День сурка. В этот день люди узнают, когда наступит весна. Для этого нужно следить за сурком, вылезающим из норы. Считается, что если сурок не видит своей тени и спокойно покидает нору — зима скоро закончится и весна будет ранняя. В солнечный день сурок пугается своей тени и прячется обратно в нору, что предвещает позднюю весну.


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