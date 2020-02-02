В понедельник в Рязанской области ожидаются дождь и сильный ветер

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В понедельник, 3 февраля, в Рязанской области ожидаются дождь и сильный ветер. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Мокрый снег и дождь возможны ночью и днем. На дорогах возможна гололедица.
Порывы ветра могут достигать 12-17 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем -2,+3 градуса.
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С 30 января рязанцы могут заказать продукты и товары первой необходимости из METRO.