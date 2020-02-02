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12:23, 2 февраля 2020 157
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В Петербурге загорелось здание «Лениздата»

В Петербурге загорелось здание «Лениздата»

В воскресенье, 2 февраля, в Санкт-Петербурге загорелось здание «Лениздата». Пожар произошел на четвертом этаже. Всех людей эвакуировали, передает РИА Новости.

Возгоранию в пятиэтажном бизнес-центре на набережной реки Фонтанки присвоили второй ранг сложности.

Площадь пожара составляет двести квадратных метров. На месте работают 60 человек и 16 единиц техники.


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