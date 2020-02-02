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В ночь на воскресенье, 2 февраля, в Новосибирске обрушилась крыша кафе. Погибла женщина, еще четыре человека пострадали,
Крыша рухнула у пристройки к кафе, которую использовали как раздевалку. Помещение сделано из дерева и обшито сэндвич-панелями. По предварительной информации, крыша не выдержала скопившегося на ней снега. Площадь обрушения составила 240 квадратных метров.
До прибытия спасателей из кафе эвакуировали 190 человек, передает
Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще двоих после оказания помощи медики отпустили домой.
Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
В Новосибирске 24 января ввели режим ЧС из-за скопившегося снега, который после обильных снегопадов не успевают вывозить.
Фото с
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