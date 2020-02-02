В Клепиковской больнице отремонтировали детское отделение

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В Клепиковской районной больнице отремонтировали детское отделение. Об этом сообщили в региональном минздраве.
Работы длились почти два месяца. Рабочие отремонтировали коридор и санузел на первом этаже, а также заменили линолеум в кабинетах. Стены выкрасили в персиковый цвет. Отмечается, что его выбрали по результатам голосования пациентов.
На третьем этаже обновили стены, полы и потолки и отремонтировали два санузла.
Кроме того, в детском отделении стены украсили рисунками. Бабочек, жирафов и другие украшения нарисовала местная жительница Татьяна Шишова. Она также разрисует стены инфекционного отделения, где сейчас идет ремонт. Его должны завершить в марте.
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