Синоптики рассказали, какой погоды ждать рязанцам в первую неделю февраля

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Фото: Pixabay.com
Гидрометцентр опубликовал прогноз погоды в Рязанской области на первую рабочую неделю февраля. Согласно нему, жителей региона ждет похолодание.
В понедельник, 3 февраля, воздух прогреется до +3 градусов. Со вторника начнется понижение температуры: днем -1, ночью -3 градуса.
Днем в среду, четверг и пятницу до -4, -5 градусов. Ночами от -6 до -13 градусов.
Самой холодной на этой неделе должна стать ночь четверга.
В понедельник возможны снег с дождем. Во вторник, среду и пятницу будет снег.
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