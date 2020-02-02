Рязанец выращивал в своей квартире коноплю

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Фото: Pixabay.com
Житель поселка Листвянка выращивал в своей квартире коноплю. Об этом
Мужчина купил семена в начале июля прошлого года. Он посадил их и создал необходимые условия для роста. Затем рязанец собрал листья, высушил их, измельчил и стал хранить для личного потребления. Оперативники нашли у него 200 граммов наркотиков.
На мужчину завели дело по части 2 статьи 228 УК («Хранение наркотических средств в крупном размере»). Ему грозит штраф до 500 тысяч рублей и до года ограничения свободы.
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