Рязанцев попросили помочь в поисках мужчин, ограбивших тульский ювелирный магазин

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Рязанцев попросили помочь в поисках разбойников, ограбивших ювелирный магазин в Кимовске. Ориентировки на преступников отправили в соседние с Тульской областью регионы, в том числе в Рязанскую область. Об этом РЗН. инфо сообщили в отделе МВД «Кимовский».
В четверг, 30 января, двое мужчин в масках зашли в ювелирный магазин «Империя золота» и, угрожая оружием, забрали украшения. Злоумышленники уехали на ожидавшем их «ВАЗ-2114».
Ущерб составил примерно миллион рублей.
Приметы преступников: рост обоих примерно 180 сантиметров, худощавое телосложение, глаза голубые. Мужчины были одеты в темные толстовки с капюшонами.
Машина, на которой скрылись злоумыленники, также была темного цвета.
Информацию о разбое или же личности предполагаемых преступников можно сообщить по телефонам: (4872) 32-22-49 или (4873) 55-96-52 (УМВД России по Тульской области).
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