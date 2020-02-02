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13:46, 2 февраля 2020 101
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Рязанцев попросили помочь в поисках мужчин, ограбивших тульский ювелирный магазин

Рязанцев попросили помочь в поисках мужчин, ограбивших тульский ювелирный магазин

Рязанцев попросили помочь в поисках разбойников, ограбивших ювелирный магазин в Кимовске. Ориентировки на преступников отправили в соседние с Тульской областью регионы, в том числе в Рязанскую область. Об этом РЗН. инфо сообщили в отделе МВД «Кимовский».

В четверг, 30 января, двое мужчин в масках зашли в ювелирный магазин «Империя золота» и, угрожая оружием, забрали украшения. Злоумышленники уехали на ожидавшем их «ВАЗ-2114».

Ущерб составил примерно миллион рублей.

Приметы преступников: рост обоих примерно 180 сантиметров, худощавое телосложение, глаза голубые. Мужчины были одеты в темные толстовки с капюшонами.

Машина, на которой скрылись злоумыленники, также была темного цвета.

Информацию о разбое или же личности предполагаемых преступников можно сообщить по телефонам: (4872) 32-22-49 или (4873) 55-96-52 (УМВД России по Тульской области).


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