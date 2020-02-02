Российское правительство внесло коронавирус в список опасных заболеваний

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Российское правительство внесло коронавирус 2019-nCoV в список опасных заболеваний. Соответствующее постановление
Ранее в перечне было 15 заболеваний, среди которых СПИД, гепатит B и С, дифтерия, туберкулез, сибирская язва, холера, чума и другие.
Список утвердили в 2004 году.
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С 30 января рязанцы могут заказать продукты и товары первой необходимости из METRO.