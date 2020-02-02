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22:04, 2 февраля 2020 177
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Россия приостановила железнодорожное сообщение с Китаем

Россия приостановила железнодорожное сообщение с Китаем

Из-за вспышки коронавируса Россия с 3 февраля 2020 года приостанавливает движение всех пассажирских поездов в сообщении с Китаем. Об этом сообщили в РЖД.

С 00:00 понедельника, 3 февраля, отменяют движение поездов:

  • № ¾ Пекин — Москва «Китайских железных дорог»;
  • № 320/20-19/319 Чита — Забайкальск — Пекин;
  • беспересадочные вагоны Москва — Пекин, курсирующие в составах поездов № 2/1, № 320/319 и № 20/19. Беспересадочные вагоны Москва — Пекин, отправившиеся из Москвы 1 февраля, проследуют в сообщении Москва — Забайкальск.

Отмечается, что пассажирское сообщение с Китаем «временно осуществляться не будет».

Ранее приостановили движение между поезда № 402/401 Суйфэньхэ — Гродеково, следующего через железнодорожный пограничный пункт пропуска Гродеково — Суйфэньхэ, а также беспересадочной группы вагонов сообщением Чита — Маньчжурия, следующей через пункт пропуска Забайкальск — Маньчжурия.

Билеты можно вернуть без удержания сборов и плат, добавили в РЖД.


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