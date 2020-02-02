Россия приостановила железнодорожное сообщение с Китаем

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Из-за
С 00:00 понедельника, 3 февраля, отменяют движение поездов:
Отмечается, что пассажирское сообщение с Китаем «временно осуществляться не будет».
Ранее приостановили движение между поезда № 402/401 Суйфэньхэ — Гродеково, следующего через железнодорожный пограничный пункт пропуска Гродеково — Суйфэньхэ, а также беспересадочной группы вагонов сообщением Чита — Маньчжурия, следующей через пункт пропуска Забайкальск — Маньчжурия.
Билеты можно вернуть без удержания сборов и плат, добавили в РЖД.
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