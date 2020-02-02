Под Касимовом фура попала в ДТП

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В воскресенье, 2 февраля, в Касимовском районе произошло ДТП с участием фуры. Видео с места аварии опубликовано «ВКонтакте».
По информации очевидца, авария произошла около деревни Самуиловка под Касимовом.
Подробности уточняются.
Напомним, в субботу, 1 февраля, в Касимовском районе
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