Патриарх Кирилл предложил упомянуть Бога в Конституции

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Патриарх Кирилл предложил добавить в преамбулу Конституции России упоминание о Боге. Об этом передает
Патриарх отметил, что большинство россиян верят в существование Бога и уточнил, что речь идет не только о православных, но о мусульманах и «многих других».
«Если в гимне может быть „Богом хранимая родная земля“, почему об этом не может быть сказано в нашей Конституции?», — сказал он.
Предстоятель РПЦ призвал представителей других конфессий оказать содействие.
Первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов допустил возможность упоминания Бога в Конституции.
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас
Напомним, президент России Владимир Путин
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С 30 января рязанцы могут заказать продукты и товары первой необходимости из METRO.