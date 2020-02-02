Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:28, 2 февраля 2020 208
 0    0

Патриарх Кирилл предложил упомянуть Бога в Конституции

Патриарх Кирилл предложил упомянуть Бога в Конституции

Патриарх Кирилл предложил добавить в преамбулу Конституции России упоминание о Боге. Об этом передает РИА Новости.

Патриарх отметил, что большинство россиян верят в существование Бога и уточнил, что речь идет не только о православных, но о мусульманах и «многих других».

«Если в гимне может быть „Богом хранимая родная земля“, почему об этом не может быть сказано в нашей Конституции?», — сказал он.

Предстоятель РПЦ призвал представителей других конфессий оказать содействие.

Первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов допустил возможность упоминания Бога в Конституции.

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил, что вопрос обсудит рабочая группа.

Напомним, президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, его поддержали в первом чтении.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
3 дня назад
Привезут в лучшем виде. В Рязани запустили популярный сервис доставки товаров из гипермаркетов

Привезут в лучшем виде. В Рязани запустили популярный сервис доставки товаров из гипермаркетов

С 30 января рязанцы могут заказать продукты и товары первой необходимости из METRO.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:27, 27 января 2020 2 880
В Рязань приедут три хоккейные команды из Китая 4
13:08, 25 января 2020 4 524
Инфекционист назвал симптомы нового коронавируса -4
11:16, 24 января 2020 3 510
Умерла старейший рязанский хирург Алла Левушкина
4:33, 1 февраля 2020 2 020
«Посторонним вход воспрещен». Репортаж из очереди на запись в первый класс 2
11:58, 30 января 2020 3 291
После матча в Рязани «Ценг Тоу» отправил китайского хоккеиста на родину из-за болезни 2
Все новости
Голосования

Вы поддержите изменение конституции?

Окончание опроса: 2.02.2020
Архив голосований
Форум