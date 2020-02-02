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Очевидец рассказал об обрушении крыши в новосибирском кафе. В момент ЧП он переодевался в гардеробе.
«Музыка играла громко, бит стучал в стены, внезапно раздался треск, с потолка что-то посыпалось. Завизжала девушка. Рванул к двери и успел выскочить», — написал молодой человек в своем
По его словам, на бежавших следом девушек упала крыша и огромные глыбы снега.
«Одна погибла. Остальные серьезно пострадали», — добавил он.
Напомним, в ночь на воскресенье, 2 февраля, в Новосибирске
По предварительной информации, крыша не выдержала скопившегося на ней снега.
Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
В Новосибирске 24 января ввели режим ЧС из-за скопившегося снега, который после обильных снегопадов не успевают вывозить.
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