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10:00, 2 февраля 2020 142
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Очевидец рассказал об обрушении крыши в новосибирском кафе

Очевидец рассказал об обрушении крыши в новосибирском кафе

Очевидец рассказал об обрушении крыши в новосибирском кафе. В момент ЧП он переодевался в гардеробе.

«Музыка играла громко, бит стучал в стены, внезапно раздался треск, с потолка что-то посыпалось. Завизжала девушка. Рванул к двери и успел выскочить», — написал молодой человек в своем Instagram.

По его словам, на бежавших следом девушек упала крыша и огромные глыбы снега.

«Одна погибла. Остальные серьезно пострадали», — добавил он.

Напомним, в ночь на воскресенье, 2 февраля, в Новосибирске обрушилась крыша у пристройки к кафе. Погибла женщина, еще четыре человека пострадали.

По предварительной информации, крыша не выдержала скопившегося на ней снега.

Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В Новосибирске 24 января ввели режим ЧС из-за скопившегося снега, который после обильных снегопадов не успевают вывозить.

Фото с сайта ГУ МЧС по Новосибирской области


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