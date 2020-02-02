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Фото: Pixabay.com
Новую школу в Сасове начнут строить раньше срока. Об этом заявил депутат Госдумы от Рязанской области, председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. По его словам, работы запланировали на 2022-2023 годы, но их перенесли на 2020-2021,
Новое здание школы №1 построят в рамках нацпроекта «Образование». На это уйдет 610 миллионов рублей. Сейчас старое здание находится в непригодном состоянии.
Макаров
«Решение о переносе финансирования на более ранний срок было принято соответствующими федеральными ведомствами. Я очень благодарен вице-премьеру Татьяне Алексеевне Голиковой и главе Минпросвещения Сергею Сергеевичу Кравцову, которые с таким вниманием отнеслись к проблемам Рязанской области. Очень бы хотелось, чтобы такое же отношение было у всех чиновников Рязанской области», — сказал депутат Госдумы.
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