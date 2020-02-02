Накануне Дня Победы итальянцы проведут в Рязанской области «Эстафету мира»

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Во время визита рязанской делегации в Италию президент итало-российской Ассоциации по экономическому и культурному сотрудничеству между Рязанью, Алессандрией и Генуей (RYALGE) Мара Сканьи обратилась к губернатору Николаю Любимову с просьбой поддержать спортивную «Эстафету мира» в честь Федора Полетаева. Об этом сообщил
Эстафету итальянцы планируют провести в мае 2020 года накануне Дня Победы. Маршрут патриотической акции пройдет по пути следования Героя Советского Союза Федора Полетаева из Москвы в Рязань в три этапа по 75 километров каждый. Финиш намечен на вечер 8 Мая в Рязани.
Любимов поддержал эту инициативу и отметил, что она станет «еще одним важным вкладом» в сохранение памяти о Второй мировой войне и ее героях, а также укрепление связей между Италией и Россией.
Напомним, 2 февраля, в 75-летие подвига Федора Полетаева его память почтили в
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