На трассе в Ленинградской области погиб 34-летний рязанец

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В ДТП в Ленинградской области погиб 34-летний рязанец. Об этом сообщил портал
По предварительной информации, около 1:40 в воскресенье, 2 февраля, на 101 километре трассы «Кола» между деревнями Кисельня и Пупышево «Газель» вылетела на «встречку» и врезалась в грузовик DAF.
34-летний водитель «Газели» скончался на месте. Выяснилось, что мужчина проживал в Спас-Клепиках Рязанской области. В грузовике с номерам Воронежской области он перевозил цемент.
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