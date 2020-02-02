На пожаре в Клепиковском районе обгорел мужчина

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Фото: Pixabay.com
На пожаре в деревне Сергеево Клепиковского района обгорел мужчина. Пострадавшего 1967 года рождения госпитализировали с ожогами,. Об этом РЗН. инфо
Дом и сарай загорелись в субботу, 1 февраля, в 21:44. На место выезжали четыре расчета.
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С 30 января рязанцы могут заказать продукты и товары первой необходимости из METRO.