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22:01, 2 февраля 2020 238
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На окраине Рязани загорелись склады

На окраине Рязани загорелись склады

В воскресенье, 2 февраля, в поселке Соколовка загорелись склады. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

На место происшествия выезжали пожарные расчеты.

Информация о произошедшем уточняется.


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