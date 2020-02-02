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10:32, 2 февраля 2020 45
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Любимов подвел итоги двух дней работы рязанской делегации в Италии

Любимов подвел итоги двух дней работы рязанской делегации в Италии

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

Николай Любимов подвел итоги двух дней работы рязанской делегации в Италии. Губернатор отметил, что программа была насыщенной. По его словам, регион начинает «налаживать на высоком уровне экономические связи с Италией», сообщил сайт областного правительства.

Делегация встретилась с руководством региона Пьемонт и провинции Алессандрия, поучаствовала в бизнес-переговорах. Соглашения о взаимодействии подписали Ассоциация предпринимателей Рязанской области и Агентство по сотрудничеству и обмену между Россией и Италией (Ry.Al.Ge.ETS), а также Рязанский Центр поддержки экспорта и Ассоциация международного Центра делового и культурного сотрудничества «Русский Дом в Италии» (R.D.I.).

Итальянцев пригласили в Рязань на празднование 75-летия Победы и Международный форум древних городов.

«Надеюсь, что такой высокий уровень переговоров, который нам обеспечен, работа большой бизнес-миссии, которая приехала в эту страну вместе с нашей делегацией, даст нам возможность более тесно сотрудничать с итальянским бизнесом и, конечно, продолжать развивать культурные, социальные связи», — отметил глава Рязанской области.

Напомним, рязанская делегация прилетела в Италию в пятницу, 31 января. Помимо встреч с итальянскими партнерами, рязанцы посетят мероприятия, посвященные 75-летию подвига Героя Советского Союза и национального героя Италии Федора Полетаева.


© RZN.info

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