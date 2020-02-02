RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
Николай Любимов подвел итоги двух дней работы рязанской делегации в Италии. Губернатор отметил, что программа была насыщенной. По его словам, регион начинает «налаживать на высоком уровне экономические связи с Италией»,
Делегация встретилась с руководством региона Пьемонт и
Итальянцев пригласили в Рязань на празднование 75-летия Победы и Международный форум древних городов.
«Надеюсь, что такой высокий уровень переговоров, который нам обеспечен, работа большой бизнес-миссии, которая приехала в эту страну вместе с нашей делегацией, даст нам возможность более тесно сотрудничать с итальянским бизнесом и, конечно, продолжать развивать культурные, социальные связи», — отметил глава Рязанской области.
Напомним, рязанская делегация
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →Клепиковца осудили за три кражи, угон машины и пьяную езду
С 30 января рязанцы могут заказать продукты и товары первой необходимости из METRO.