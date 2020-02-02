Клепиковца осудили за три кражи, угон машины и пьяную езду

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Фото: Pixabay.com
Жителя Клепиковского района осудили за три кражи, угон машины и вождение в пьяном виде. Об этом
Мужчина совершал преступления с мая по июнь прошлого года. Отмечается, что одна из краж связана с незаконным проникновением в жилище.
Рязанца приговорили к шести годам колонии особого режима. Ранее его судили за ругие преступления.
Приговор в законную силу не вступил.
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