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10:13, 2 февраля 2020 132
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Клепиковца осудили за три кражи, угон машины и пьяную езду

Клепиковца осудили за три кражи, угон машины и пьяную езду

Фото: Pixabay.com

Жителя Клепиковского района осудили за три кражи, угон машины и вождение в пьяном виде. Об этом сообщила пресс-служба рязанской прокуратуры.

Мужчина совершал преступления с мая по июнь прошлого года. Отмечается, что одна из краж связана с незаконным проникновением в жилище.

Рязанца приговорили к шести годам колонии особого режима. Ранее его судили за ругие преступления.

Приговор в законную силу не вступил.


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