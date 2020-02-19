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14:14, 19 февраля 2020 256
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Жителя Путятина арестовали за поджог и ограбление банкомата

Жителя Путятина арестовали за поджог и ограбление банкомата

Жителя Путятина арестовали за то, что он поджег и ограбил банкомат, установленный в «Пятерочке». Инцидент произошел в ночь на 31 декабря 2019 года, сообщил сайт Советского райсуда.

Известно, что подозреваемый и его сообщник закачали в банкомат смесь газов и подожгли его. После взрыва злоумышленники забрали деньги и скрылись.

В отношении них возбудили уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК. По ходатайству следователя одного из подозреваемых арестовали на месяц и 17 суток.


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