Жителя Путятина арестовали за поджог и ограбление банкомата

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Жителя Путятина арестовали за то, что он поджег и ограбил банкомат, установленный в «Пятерочке». Инцидент произошел в ночь на 31 декабря 2019 года, сообщил
Известно, что подозреваемый и его сообщник закачали в банкомат смесь газов и подожгли его. После взрыва злоумышленники забрали деньги и скрылись.
В отношении них возбудили уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК. По ходатайству следователя одного из подозреваемых арестовали на месяц и 17 суток.
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