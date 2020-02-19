«Зеленый сад» построит в Скопинском райне очистные сооружения

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«Зеленый сад» построит в рабочем поселке Павелец Скопинского района современные очистные сооружения. Об этом пишет «Скопинский вестник».
«Вопрос о новых очистных сооружениях в этом населенном пункте назрел уже давно. Старые, построенные еще в 1965 году, за полвека пришли в плачевное состояние и не подлежат реконструкции. Несколько лет назад местные жители подняли эту проблему и администрация района активно взялась за ее решение», — рассказали в издании.
В рамках госпрограммы Рязанской области «Развитие коммунальной инфраструктуры, энергосбережения и повышения эффективности» Скопинский район одним из первых опробует реализацию мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоотведения, а именно строительство канализационных очистных сооружений (КОС).
В 2019 году в бюджете районной администрации было предусмотрено 28 млн рублей на изготовление проекто-сметной документации и строительство КОС, в том числе 26 млн рублей — средства областного бюджета.
В конце ноября объявили электронный аукцион, который выиграло ООО «СПК — Зеленый сад». В конце декабря с подрядчиком подписали договор, в это же время расчистили территорию и подъездные пути.
В январе 2020 года специалисты Группы компаний «Зеленый сад» начали строительство новых очистных сооружений.
«На сегодняшний день уже выполнены все земляные работы, залито бетонное основание. По контракту сдача объекта запланирована на май 2020 года. Опытные строители Группы компаний „Зеленого сада“ все работы по возведению очистных сооружений в рабочем поселке Павелец планируют завершить уже в апреле», — говорится в материале.
Фото пресс-службы администрации Скопинского района
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